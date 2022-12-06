В стране и мире Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок оружия Киеву Ирина Елагина Заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине может состояться 9 декабря. © Фото: Manuel Elias XinHua Globallookpress Читайте нас на: Россия созывает Совет Безопасности ООН в связи с поставками западного оружия Киеву. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. «Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад. В контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы, явно замешаны в этих преступных схемах и должностные лица, направляющие вооружения», - процитировало ТАСС выступление Небензя на заседании СБ ООН. Российский постпред считает, что поставки западного оружия на Украину нужно обсудить на специальном заседании Совбеза. «Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности. Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря», - подчеркнул Небензя. Напомним, что США и другие страны НАТО накачивают Украину вооружением, наращивая объемы поставок. По данным The New York Times, страны НАТО на ноябрь 2022 года предоставили Украине оружия на сумму около 40 миллиардов долларов, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции. Экспертное мнение и аналитика