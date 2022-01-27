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Зеленский назвал условие для полного урегулирования ситуации в Донбассе

Анна Касаткина
18:10 27.01.2022
Президент положительно оценил факт встречи политических советников лидеров стран «нормандского формата» и ее конструктивный характер.
Зеленский назвал условие для полного урегулирования ситуации в Донбассе
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Следующие шаги по урегулированию ситуации в Донбассе могут быть сделаны на основе гарантированного и надежного прекращения огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи политических советников лидеров стран «нормандского формата», которая состоялась 26 января в Париже.

Президент положительно оценил факт встречи и ее конструктивный характер, а также планы о продолжении переговоров в Берлине.

«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день - это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе», - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

Он также отметил, что режим прекращения огня должен быть гарантированным и надежным - «именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги».

Политические советники на встрече обсудили разногласия сторон в трактовке минских договоренностей. Подчеркивалось, что активизация работы «нормандского формата», в том числе на уровне лидеров государств, является официальным элементом для достижения мира.

Ранее Зеленский выступил за подключение к «нормандскому формату» США. По словам лидера, он хотел бы, чтобы роль Штатов в урегулировании конфликта на востоке Украины стала главной.

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