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На Украине назвали юридическим трюком создание в ФРГ «дочки» Nord Stream 2

Анна Назайкина
17:47 27.01.2022
Планируется, что компания Gas for Europe GmbH станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток - 2».
На Украине назвали юридическим трюком создание в ФРГ «дочки» Nord Stream 2
© Фото: Газпром
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Москва созданием немецкой дочерней компании Nord Stream 2 AG для сертификации трубопровода «Северный поток - 2» продемонстрировала свое пренебрежение к Европе и ее законодательству, заявил председатель правления акционерного общества «Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Мы ожидаем от нового правительства Германии и от регулятора, что они не позволят Путину устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами», - говорится на странице Витренко в Facebook.

Напомним, что ранее компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю компанию Gas for Europe GmbH. Планируется, что она станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток - 2» в водах Германии. Как утверждалось, данная мера была необходимой для сертификации в соответствии с немецким законодательством.

Газопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября, однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

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