На Украине назвали юридическим трюком создание в ФРГ «дочки» Nord Stream 2

Москва созданием немецкой дочерней компании Nord Stream 2 AG для сертификации трубопровода «Северный поток - 2» продемонстрировала свое пренебрежение к Европе и ее законодательству, заявил председатель правления акционерного общества «Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Мы ожидаем от нового правительства Германии и от регулятора, что они не позволят Путину устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами», - говорится на странице Витренко в Facebook.

Напомним, что ранее компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю компанию Gas for Europe GmbH. Планируется, что она станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток - 2» в водах Германии. Как утверждалось, данная мера была необходимой для сертификации в соответствии с немецким законодательством.

Газопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября, однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.