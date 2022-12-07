США озабочены возможной эскалацией конфликта на Украине

Белый дом заявил об озабоченности возможной эскалацией конфликта на Украине, но дистанцировался от решений Киева по выбору целей ударов.

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США обеспокоены возможной эскалацией конфликта на Украине и не призывают Киев к ударам по России. Заявление о самостоятельных решениях киевского режима о целях наносимых ударов сделал представитель администрации президента США Джон Кирби.

«Мы поставляем вооружение, но как применять его, решают они, это суверенное решение Украины, и мы уважаем его», - процитировало РИА Новости представителя Белого дома.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не призывает к ударам по российским объектам и не отвечает за подобные решения Киева, но обеспокоен возможной эскалацией конфликта.

«Мы озабочены возможной эскалацией, и мы не призываем делать этого, но решение делать ли это - это их решение», - заявил Кирби.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты с помощью БПЛА пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, дроны были перехвачены силами российской ПВО, трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. Эти акты терроризма со стороны киевского режима не смогли сорвать боевую работу российской дальней авиации, в тот же день, 5 декабря, по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены, что нарушило переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.