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Путин: Украина публично расстреливает за попытку покинуть боевые позиции, в РФ такого нет

17:42 07.12.2022
В зоне спецоперации нет массового покидания позиций, есть только единичные случаи, добавил российский президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украина публично расстреливает за попытку покинуть боевые позиции, в РФ такого нет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека при президенте РФ.

Среди российских военнослужащих массового покидания позиций в зоне спецоперации нет, есть только отдельные случаи, добавил президент. 

«По поводу покидания позиций на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте. Причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные перед строем. Или без такового. Но это всем хорошо известно, это никакой не секрет. У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований», - сказал глава государства.

Президент объяснил, что подавляющее большинство людей, которые покинули позиции, возвращаются для несения боевой службы добровольно даже после ранений, поскольку военнослужащие адаптируются к новым условиям. И после определенного периода адаптации бойцы проявляют себя блестяще, подчеркнул Путин.

Также глава Российского государства назвал значимым результатом появление в РФ новых территорий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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