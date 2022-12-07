Путин: стоит подумать над созданием спецоргана по расследованию ударов по жилым кварталам Донбасса

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что стоит подумать над созданием спецоргана для расследования обстрелов Донбасса.

«Проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, - это важно. Может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем», - сказал Владимир Путин.

Глава Российского государства также предложил подумать над темой, как призвать тех, кто хочет заниматься этими расследованиями. Путин пообещал поручить данный вопрос Генеральной прокуратуре России.

Российский лидер на встрече с членами Совета по правам человека также пообещал разобраться с проблемами с экипировкой в ходе специальной военной операции России на Украине. Глава СПЧ отметил случаи нехватки зимней экипировки среди мобилизованных.