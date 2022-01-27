Астроном рассказал, каким будет ближайшее полное солнечное затмение в России

Научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин рассказал, что полное солнечное затмение в России можно будет наблюдать в 2033 году на Дальнем Востоке. Однако, по его словам, мало кто из россиян увидит это завораживающее явление.

«Нас это практически не затронет. Там совсем кусочек Дальнего Востока чиркнет. На Аляске оно будет хорошо видно, а у нас так себе», - сказал астроном.

Сурдин обратил внимание, что даже самое длинное солнечное затмение длится около шести минут - «выключили и включили Солнце». Солнечные и лунные затмения повторяются через 18 лет и 11 дней, однако каждое следующее явление происходит в разных регионах земного шара.

«Они повторяются через 18 лет, но в других местах Земли. А вот через три таких этапа они в тех же местах Земли примерно повторяются», - добавил он.

Ранее врач-офтальмохирург и кандидат медицинских наук Наталья Анисимова в беседе со «Звездой» назвала главные ошибки при наблюдении за солнечным затмением. Она заявила, что ни затемненные стекла, ни солнцезащитные очки, какими бы профессиональными линзами они ни обладали, не помогут человеку обезопасить себя от негативного воздействия.