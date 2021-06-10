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Ни стекла, ни линзы: врач назвала главные ошибки при наблюдении за солнечным затмением

Егор Левин
12:40 10.06.2021
Кандидат медицинских наук заявила, что ни затемненные стекла, ни солнцезащитные очки, какими профессиональными линзами они бы ни обладали, не помогут человеку обезопасить себя от негативного воздействия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patha Sarkar, Xinhua, Globallookpress
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Солнечное затмение, которое пройдет 10 июня, будет особенно хорошо наблюдать жителям северо-востока Якутии - они увидят его полным. На остальных же жителей России придется лишь его часть. В отличие от лунного, солнечное затмение более опасно для незащищенного глаза, и врач-офтальмохирург и кандидат медицинских наук Наталья Анисимова рассказала в беседе со «Звездой» о его опасностях и способах защиты.

«Ультрафиолет может привести к ожогу глаз. После солнечного затмения в клинику приходят очень много пациентов, но из-за необратимых процессов сетчатки происходит ожог пигментного эпителия, и улучшить зрение у таких пациентов невозможно», - рассказала она.

Анисимова опровергла распространенное мнение о том, что тонированное стекло способно защитить глаз от воздействия ультрафиолета: врач заявила, что ни затемненные стекла, ни солнцезащитные очки, даже с профессиональными линзами, не помогут человеку обезопасить себя от негативного воздействия.

«Воздействие света на глаза они, конечно же, снижают, но недостаточно. Очки рассчитаны на защиту от отраженного или рассеянного света, например, когда вы гуляете по парку или по набережной - очки защищают от такого света, но не от прямых солнечных лучей», - пояснила офтальмохирург.

Она также перечислила и другие распространенные «средства просмотра»: рентгеновские снимки, CD-диски, тонированные и затемненные поверхности - все это также, по словам врача, непригодно для наблюдения за солнечным затмением. В свою очередь, бинокль или телескоп, оснащенные специальными фильтрами, помочь в такой ситуации вполне способны. Анисимова упомянула также и еще один подходящий способ, являющийся в настоящее время уже далеким пережитком прошлого.

«Если вы возьмете дискету, разломаете ее и достанете оттуда магнитную пленку, такой способ подойдет. Также подойдет закопченное на огне стекло. Еще можно использовать фотопленку, но только черно-белую и не проявленную, это важно», - рассказала Анисимова.

Ранее сообщалось, что жители севера России смогут 10 июня понаблюдать за кольцеобразным солнечным затмением. Максимальную его фазу посчастливится увидеть жителям Канады, Северной Америки, севера России, Гренландии и Северного полюса. Жители Великобритании увидят лишь окончание этого редкого явления в виде частичного затмения, когда Луна закроет Солнце только на четверть.

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