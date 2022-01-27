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В МИД РФ заявили, что ЕС не способен признать ответственность за ситуацию на Украине

Анна Касаткина
17:19 27.01.2022
Из-за своего просчета на Украине Евросоюз не может взглянуть широко на ситуацию в Европе и понять пользу российских предложений, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ заявили, что ЕС не способен признать ответственность за ситуацию на Украине
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Евросоюз не может оказать содействие в урегулировании внутриукраинского конфликта и правильно оценить предложения России по европейской безопасности. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Зайцев уточнил, что ЕС мешает «патологическая неспособность признать свой просчет» в поддержке государственного переворота на Украине в 2014 году и отказаться от потакания киевским властям. Из-за этого объединение не может взглянуть широко на ситуацию в Европе и понять пользу российских предложений.

«Реализация российских предложений по юридически обязывающим гарантиям безопасности со стороны США и НАТО создаст необходимые условия для стабильного развития всех стран нашего общего континента, укрепит европейскую безопасность», - сказал Зайцев.

В среду, 26 января, МИД РФ получил от посла США в Москве письменный ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. Послу России в Брюсселе также передали ответ от НАТО.

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