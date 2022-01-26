Блинкен: ответ США на предложения по безопасности был скоординирован с Украиной

Письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности отражает озвученные позиции по областям, где Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Вашингтон готов продолжать диалог с Москвой по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество, отметил он.

Кроме того, Блинкен добавил, что США не обнародуют ответ на предложения РФ и рассчитывают на аналогичные шаги Москвы. Также было отмечено, что ответ Соединенных Штатов был скоординирован с союзниками и Украиной.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел РФ получило от посла США в Москве Джона Салливана письменный ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. Замглавы российского МИД Александр Грушко принял дипломата в столице по его просьбе.

Напомним, что 21 января состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва хочет получить от Вашингтона обратную связь по предложениям о гарантиях безопасности. По итогам переговоров США дали согласие предоставить РФ письменные ответы, которых она ждет.