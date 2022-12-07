«Били прикладом»: российский военнослужащий рассказал, как попал в плен к националистам

Дмитрий рассказывает о своем опыте лаконично и просто: его били прикладом по лицу, но зато оставили в живых. А вот товарищей, как признались сами украинские боевики, расстреляли.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий рассказал о своем последнем сражении. Дмитрий попал в руки к врагу, когда выбежал из блиндажа, чтобы оказать помощь раненому товарищу.

«Да, у меня были синяки по всему лицу. Меня прикладом били, когда брали в плен, раза два, наверное. Я выбежал из блиндажа, чтобы оказать первую помощь - у моего товарища была прострелена нога. А оказалось, что они уже зашли на лесопосадку, всю нашу роту уже взяли клещами», - признался боец.

Он объяснил, что его роту взяли штурмом. У противника были БТР и танк, в то время как наши бойцы не имели противотанкового оружия. По словам Дмитрия, группу просто «постепенно зачистили». Украинские солдаты сказали бойцу, что убили его товарищей, и больше про их судьбу он ничего не слышал.

Ранее сообщалось, что новая партия российских военнослужащих возвращается из украинского плена. Шестьдесят человек было возвращено с территории, подконтрольной киевскому режиму.