Путин сообщил о завершении работы правозащитников над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве

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Российские правозащитники завершили работу над созданием концепции по защите прав человека в цифровом пространстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по правам человека.

«Знаю, что вы завершили работу над проектом концепции защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и планы мероприятий по его реализации», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что с начала специальной военной операции западные правозащитники проявили ангажированный подход к России.