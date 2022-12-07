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Путин сообщил о завершении работы правозащитников над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве

Алексей Курильченко
16:42 07.12.2022
Российский лидер выступил на заседании Совета РФ по правам человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские правозащитники завершили работу над созданием концепции по защите прав человека в цифровом пространстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по правам человека.

«Знаю, что вы завершили работу над проектом концепции защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и планы мероприятий по его реализации», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что с начала специальной военной операции западные правозащитники проявили ангажированный подход к России.

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