Раскрыты подробности задержания расстрелявшего сослуживцев украинского срочника

Застреливший своих сослуживцев украинский солдат-срочник сам вышел на связь с правоохранительными органами и сдался полиции. Об этом сообщили в Госбюро расследований Украины.

«Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сам связался с правоохранителями и сдался им», - говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла в городе Днепр 27 января около 4 часов утра на территории машиностроительного завода. По предварительной версии, 20-летний военнослужащий открыл огонь в караульном помещении, в котором находились еще 22 человека. Что толкнуло молодого человека на необдуманный шаг - неизвестно. После ЧП он скрылся с места, перепрыгнув через забор.

В результате инцидента погибли четверо военнослужащих и одна гражданская сотрудница. Еще пятеро получили различные ранения. Расследование продолжается.