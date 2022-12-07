«Главное - стрелять хорошо»: военнослужащий рассказал, как проходит подготовка вблизи линии соприкосновения

Бойцы уже прошли двухмесячные курсы интенсивной подготовки на полигонах и теперь готовятся выполнять реальные боевые задачи.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На специально подготовленных площадках вблизи линии соприкосновения тренируются военнослужащие, мобилизованные для участия в спецоперации.

Бойцы уже прошли двухмесячные курсы интенсивной подготовки на полигонах и теперь готовятся выполнять реальные боевые задачи. Как проходят занятия, рассказал «Звезде» военнослужащий с позывным Ваха.

«Подготовка огневая, тактика, ну и сопутствующие обязанности - быт, дрова, печка, вода, стирка», - сказал он.

Ваха оценил современное оснащение и указал на важность здоровья и физической выносливости во время тренировок.

«Главное - стрелять хорошо, бегать, выносливость, чтоб здоровье было, без него здесь тяжко, можно не вывезти», - признался он.

Сегодня Владимир Путин на встрече с членами совета по правам человека при президенте РФ обвинил Украину в публичных расстрелах за попытку покинуть боевые позиции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов