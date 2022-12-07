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Довести до автоматизма: как идет огневая подготовка новых бойцов в зоне спецоперации

Валентин Гвоздев
18:11 07.12.2022
Тренировки проходят на специальных площадках вблизи линии соприкосновения. На полигоне отчетливо слышна работа нашей артиллерии. К звукам разрывов бойцы уже привыкли. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев работает в зоне спецоперации. Он посетил полигон, где идет боевая подготовка мобилизованных. Когда съемочная группа оказалась на месте, бойцы вовсю поражали мишени из стрелкового оружия - автоматов и пулеметов. 

«Уровень подготовки у всех, конечно, разный, но дело тут не только в возрасте. Кто-то, до того как вновь попал в войска, последний раз стрелял из автомата 15 лет назад. А есть и такие, у кого за плечами реальный боевой опыт. Тем не менее на боевом рубеже все показывают хорошие результаты», - прокомментировал корреспондент.

Тренировки проходят на специальных площадках вблизи линии соприкосновения. На полигоне отчетливо слышна работа нашей артиллерии. К звукам разрывов бойцы уже привыкли, как и к пронизывающему ветру, на который тоже нужно делать поправку во время стрельбы. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры тренировок российских десантников в тылу спецоперации. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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