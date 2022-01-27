Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара

Певица Марина Хлебникова показала подписчикам в социальных сетях свою квартиру в Москве после пожара. Артистка рассказала, что в настоящий момент у нее дома идет ремонт.

«Заехала сегодня к себе в квартиру посмотреть, как идет ремонт. Цветы живые, слава богу, на улице люди гуляют. Так что все хорошо», - сказала артистка на видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

Инцидент в квартире певицы произошел вечером 18 ноября прошлого года. Считается, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

После обследования врачи приняли решение перевести артистку в реанимационную палату, так как она получила сильные ожоги лица, тела и дыхательных путей.

Одиннадцатого января Хлебникова сообщила, что ее лечащий врач позволил выписаться при условии, что она будет соблюдать все его предписания. Исполнительница выразила поклонникам благодарность за поддержку.