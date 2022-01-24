СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов

Пострадавшая в результате пожара певица Марина Хлебникова заявила, что после выписки из ожогового отделения у нее все в порядке. На больничной койке артистка провела два месяца. Все это время врачи пристально следили за состоянием ее здоровья. Хлебникову также подключали к аппарату ИВЛ.

«Отделение в Институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью - в ней кварцевый мелкий песок. Он как родниковая вода - бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах. Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке», - приводит слова артистки портал Teleprogramma.pro.

Марина Хлебникова была экстренно госпитализирована 18 ноября 2021 года после пожара в собственной квартире по улице Ратной. По одной из версий, к возгоранию могли привести непотушенная сигарета или короткое замыкание.