Опубликованы кадры бомбометания Су-30СМ и Су-24М на учениях под Калининградом

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям в Калининградской области. Тренировка проводилась в рамках плановых учений сил Балтийского флота, кадры публикует «Звезда».

Машины группами вышли в заданный район и вскрыли позиции условного противника. После чего нанесли бомбоштурмовой удар фугасными боеприпасами с высоты в 500 метров. Наземные средства контроля подтвердили, что все цели поражены. Всего к практической тренировке привлекли более десятка самолетов.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Опыт использования одноместных истребителей в современных вооруженных конфликтах показал, что на пилота ложится большая нагрузка, связанная с необходимостью маневрирования и управления комплексом вооружения. Поэтому конструкторы сосредоточили свое внимание в том числе и на модернизации двухместной версии самолета Су-27.

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов