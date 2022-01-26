Экипажи Су-30СМ и Су-24М нанесли бомбовые удары на учениях в Калининградской области

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в Калининградской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

«Летчики выполнили полеты в заданный район, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами ОФАБ-100», - говорится в сообщении.

В полетах было задействовано более десяти экипажей Су-24М и Су-30СМ. Бомбоштурмовые удары наносились с высот от 500 до 1 100 метров. Все цели были поражены.

Ранее сообщалось, что морпехи Балтфлота вышли на «защиту» побережья в Калининградской области в рамках учений. На полигоне Хмелевка подразделения приступили к подготовке противодесантной обороны побережья.

В учениях Балтийского флота принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них - малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота, самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Опыт использования одноместных истребителей в современных вооруженных конфликтах показал, что на пилота ложится большая нагрузка, связанная с необходимостью маневрирования и управления комплексом вооружения. Поэтому конструкторы сосредоточили свое внимание в том числе и на модернизации двухместной версии самолета Су-27.

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин