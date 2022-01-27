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Москвичи с симптомами ОРВИ смогут открыть больничный онлайн без посещения поликлиники

Анна Назайкина
15:29 27.01.2022
Впоследствии больничный будет доступен в электронной медкарте, его автоматически направят работодателю.
Москвичи с симптомами ОРВИ смогут открыть больничный онлайн без посещения поликлиники
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
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Москвичи, которые обнаружили у себя симптомы ОРВИ, с пятницы, 28 ноября, будут иметь возможность открыть больничный, не посещая поликлинику. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Как было отмечено, в настоящий момент в городе наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Для того чтобы частично облегчить нагрузку на медиков и сэкономить время инфицированным, мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующий указ.

«Изданы указ мэра Москвы и соответствующий приказ Департамента здравоохранения Москвы, согласно которым в столице жители с ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный», - говорится в сообщении.

Для аудиоконсультации необходимо будет отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. Затем с заболевшим свяжется врач.

Как было отмечено, для того, чтобы после выздоровления закрыть больничный, необходимо удаленно получить аудиоконсультацию, в ходе которой будет установлено, что самочувствие пациента пришло в норму и он готов приступать к трудовой деятельности.

«Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю», - приводятся слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее Собянин отметил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве будет продолжаться еще как минимум две недели. Со слов мэра, ситуация с COVID-19 в Москве развивается по европейскому сценарию - можно наблюдать еженедельную арифметическую прогрессию заболеваемости инфекцией.

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