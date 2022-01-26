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Власти озвучили условия для введения новых ограничений по COVID-19 в Москве

Анна Касаткина
16:55 26.01.2022
По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, ожидается рост количества госпитализаций.
Власти озвучили условия для введения новых ограничений по COVID-19 в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Введение новых ограничений по коронавирусу в Москве будет зависеть от ситуации с заболеваемостью и возможностями медицинской системы. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что с COVID-19 идет борьба уже два года, а потому выработаны определенные правила введения дополнительных, достаточно жестких ограничений.

«Такие ограничения вводятся тогда, когда медицинская система работает на пределе и мы понимаем, что если мы волну в ближайшее время не собьем, то наши медицинские учреждения захлебнутся и скатятся в коллапс», - сказала он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Раковой, на сегодняшний день в столице достаточный резерв коечной мощности. В ближайшее время, добавила она, ожидается рост госпитализаций, однако с ним столичные власти надеются справиться.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве уверенно доминирует штамм коронавируса «омикрон», среди выявленных случаев 80% приходится на новую мутацию.

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