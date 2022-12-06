Завершились российско-лаосские военные учения «Ларос-2022»

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Масштабные военные учения России и Лаоса «Ларос-2022» завершились, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Ранее сообщалось об активной фазе учений на лаосском полигоне Бан Пэн, в рамках которой военнослужащие разгромили условных боевиков. В ходе учебной операции с вертолетов был высажен совместный тактический десант, который атаковал условных террористов с фланга.

Всего в мероприятиях участвовали более 800 военнослужащих из обеих стран. В церемонии закрытия со стороны Лаоса приняли участие министр обороны страны Тянсамон Тяннялат, начальник Генерального штаба Камлиенг Утхакайсон, замначальника Генерального штаба Пхансэнг Бунпхан, с российской стороны - старший оперативной группы от Восточного военного округа Владимир Куликов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов