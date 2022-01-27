В России с 1 февраля проиндексируют социальные пособия
В частности, увеличится размер маткапитала. На первого ребенка он составит 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей.
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В России с 1 февраля текущего года увеличится размер социальных пособий и выплат семьям с детьми, инвалидам, пострадавшим на производстве и ветеранам. Соответствующее заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, рост составит 8,4%.
Помимо этого, увеличится размер маткапитала. На первого ребенка он составит 524,5 тысячи рублей. Размер выплаты на второго ребенка составит 693,1 тысячи рублей.
«Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее», - сказал Мишустин в ходе заседания кабинета министров.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%. Предполагается, что индексация пенсий пройдет с 1 января текущего года.