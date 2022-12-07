Посольство РФ в ФРГ не получало сведений о задержании россиянки по делу о госперевороте

В дипмиссии подчеркнули, что дипломатические и консульские учреждения РФ в Германии не контактируют с нелегальными формированиями.

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Посольство России в Германии не получало каких-либо сведений от немецкой стороны о задержании гражданки РФ в рамках расследуемого дела о попытке госпереворота в стране. Об этом «Звезде» сообщили в дипмиссии и добавили, что в Генеральную прокуратуру ФРГ направлен запрос для выяснения обстоятельств инцидента.

«В случае поступления обращений от российской гражданки окажем ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий. Посольство России в ФРГ обращает внимание на то, что российские дипломатические и консульские учреждения в Германии не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований», - сказал пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Илья Рожков.

Немногим ранее депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Андрей Кузнецов в беседе со «Звездой» допустил, что в Германии существуют некие силы, которые пытались препятствовать нынешней политике в стране.

Напомним, газета Zeit сообщила, что в Германии полиция и спецназ GSG9 проводят одну из крупнейших операций против организации правых экстремистов, которые планировали совершить штурм бундестага.