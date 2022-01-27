«Они в шоке»: в СБР рассказали о состоянии не сумевших вылететь на ОИ в Пекин российских биатлонистов

Руководитель сервис-группы Союза биатлонистов России Александр Печерский, у которого нашли коронавирус, из-за чего он не смог вылететь на Олимпиаду в Пекин, чувствует себя хорошо. Об этом «Звезде» рассказал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«Нормально, я разговаривал с ним сегодня. Единственное, он расстроен очень сильно этой ситуацией. Потому что симптомов у него нет, но сами понимаете, что Олимпиада - это не только для спортсменов и тренеров важная история, но и для сервисменов тоже... Он расстроен, но самочувствие нормальное», - сообщил Аверьянов.

По его словам, другие участники российской сборной, которые также не смогли вылететь в Пекин, хоть тесты на COVID-19 у них показали отрицательный результат, находятся «в шоке».

«Здоровье нормальное, тест, во всяком случае, у них отрицательный, но они будут еще сдавать теперь - перед следующим полетом своим, который пока неизвестно, когда состоится. Но, естественно, они тоже в шоке. Это то же самое, как опоздать на самолет. Только на самолет можно пересесть в любой момент, а на Олимпиаду - тут коридор времени гораздо уже», - объяснил представитель СБР.

На вопрос о том, может ли случившееся быть происками конкурентов, Аверьянов ответил отрицательно.

«Я не думаю. Более того, у нас очень хорошие отношения с Китаем, и нам оргкомитет Пекина идет навстречу везде, где только может», - рассказал он.

Ранее стало известно, что пять представителей сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекине вместе с остальной командой. Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского. Тесты на COVID-19 у остальных членов сборной были отрицательные. Тем не менее вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина перенесли по меньшей мере на сутки.