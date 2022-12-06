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Утечка зерна: что известно о последствиях удара украинских боевиков по Старобельскому элеватору

Валентин Гвоздев
21:56 06.12.2022
В результате ракетного удара трое сотрудников предприятия получили легкие контузии и были доставлены в городскую больницу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Крупнейший в Луганской области элеватор подвергся ракетной атаке боевиков киевского режима.

Украинские националисты продолжают терроризировать мирное население на освобожденных территориях. На этот раз целью националистов стал Старобельский элеватор. Около девяти часов утра, две ракеты М-31 реактивной системы залпового огня HIMARS упали на территорию предприятия.

На территории элеватора нет ни военной техники, ни военнослужащих. Однако, именно сюда националисты запустили две ракеты, относящиеся к высокоточному оружию.

Одна из ракет попала в здание склада. Только по счастливой случайности, работников предприятия не было внутри. Взрывом повреждена кровля и одна кирпичная стена. Осколками посекло вагоны с зерном, готовые к отправке.

Удар украинские боевики нанесли в разгар рабочего дня, когда большинство сотрудников, а это почти триста человек, находились на своих местах.

В результате ракетного удара, пострадали трое сотрудников предприятия. Все они получили легкие контузии и были доставлены в городскую больницу, где им была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Работа элеватора временно приостановлена, повреждены железнодорожные пути, по которым передвигались составы с зерном.

Вторая ракета повредила стрелочный переезд. Восстановительные работы пока не ведутся. Из-за опасения повторных ударов, всех сотрудников отпустили по домам. Однако, железнодорожное полотно без сомнений будет восстановлено в ближайшее время.

Факт ракетного удара по гражданскому предприятию фиксируют офицеры совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

«Противник применил осколочно-фугасные ракеты M-31 в количестве двух единиц», - сказал офицер представительства СЦКК в ЛНР Алексей Гетманский.

Повреждения получили несколько вагонов с зерном, которое теперь рассыпано вдоль путей.

В каждый из таких вагонов, вмещается порядка семидесяти тонн зерна. Из 47-ми вагонов повреждены шесть. В ближайшее время они будут разгружены и отправлены в ремонт, состав доукомплектуют и отправят к месту назначения.

Ранее мы рассказывали подробности нового обстрела Донецка украинскими боевиками. В городе под огнем оказались жилые кварталы. По центру Донецка украинские боевики выпустили не менее 14 ракет из РСЗО «Град».

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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