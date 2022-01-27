В Кремле заверили, что Путину известно о призывах депутатов помочь оружием ДНР и ЛНР

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину известно о призывах российских депутатов оказать помощь вооружением самопровозглашенным народным республикам Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Реакции на эти призывы пока не последовало, добавил он.

Накануне секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Москва должна повысить обороноспособность народных республик перед лицом военной агрессии со стороны официального Киева, поставив в ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений.

Кроме того, политика беспокоят регулярные поставки США вооружений Украине. Ранее американские СМИ сообщили, что новая партия такой «помощи» включает три сотни противотанковых ракет Javelin.