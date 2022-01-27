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ЛНР: главком проведет рекогносцировку на направлении главного удара ВСУ в Донбассе

Роман Захаров
12:18 27.01.2022
По данным Народной милиции ЛНР, за минувшие сутки было зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки ВСУ.
ЛНР: главком проведет рекогносцировку на направлении главного удара ВСУ в Донбассе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный скоро прибудет в Донбасс для проведения рекогносцировки на направлении возможного главного удара. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й ОМБр (отдельная механизированная бригада. - Прим. ред.) ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного (Валерий Залужный. - Прим. ред.) с группой офицеров украинского Генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ», - приводит ТАСС его слова.

Помимо этого, Филипоненко рассказал, что за минувшие сутки было зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки ВСУ. Также была замечена «активизация всех видов разведки противника».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по его данным, Киев может готовить постановочные химические атаки вдоль линии соприкосновения. При этом он выразил надежду, что украинское военное руководство не будет прибегать к такому сценарию.

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