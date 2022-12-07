В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: глобализация по-американски закончилась

Елизавета Потейчук
12:17 07.12.2022
Сейчас выстраивается новая система, которая не должна подчиняться причудам западных стран, сказал глава МИД РФ.
Лавров: глобализация по-американски закончилась
© Фото: Екатерина Андреева ТРК Звезда
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что глобализация по-американски закончилась. По его словам, сейчас параллельно выстраивается новая система, которая не должна подчиняться причудам западных стран.

«Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров», - добавил глава МИД РФ, выступая на форуме «Примаковские чтения».

Министр подчеркнул, Москва не желает оставаться в иллюзиях, что Запад, «доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость», будет ответственно принимать участие в процессах глобализации, которые он создал сам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:56 В стране и мире
Путин и президент ОАЭ по телефону отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+
11:52 В стране и мире
Видео
Лавров назвал причину разбалансировки международной системы
11:20 Спорт
Глава ОКР: РФ рассматривает участие в Олимпиаде 2024 года и полноценное возвращение не ранее 2026 года
10:24 В стране и мире
В Кремле рассматривают различные варианты ответа на введение потолка цен на нефть
09:01 В стране и мире
Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортах РФ до 15 декабря
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.