Лавров: глобализация по-американски закончилась

Сейчас выстраивается новая система, которая не должна подчиняться причудам западных стран, сказал глава МИД РФ.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что глобализация по-американски закончилась. По его словам, сейчас параллельно выстраивается новая система, которая не должна подчиняться причудам западных стран.

«Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров», - добавил глава МИД РФ, выступая на форуме «Примаковские чтения».

Министр подчеркнул, Москва не желает оставаться в иллюзиях, что Запад, «доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость», будет ответственно принимать участие в процессах глобализации, которые он создал сам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России.