В стране и мире Путин заявил, что действия РФ направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках Андрей Аркадьев Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) активно работают в рамках ОПЕК+, действия стран не направлены против кого-либо, отметил президент. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Действия Российской Федерации направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. «Мы работаем активно в рамках ОПЕК+. Я знаю вашу позицию, наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках», - сказал глава государства. Также президент пообещал своему коллеге подробно рассказать о ситуации, сложившейся вокруг Запорожской атомной электростанции. Ранее Путин распорядился принять в федеральную собственность объекты этой станции, расположенные на включенной в состав России территории. Экспертное мнение и аналитика