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Путин заявил, что действия РФ направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках

Андрей Аркадьев
14:22 11.10.2022
Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) активно работают в рамках ОПЕК+, действия стран не направлены против кого-либо, отметил президент.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
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Действия Российской Федерации направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Мы работаем активно в рамках ОПЕК+. Я знаю вашу позицию, наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках», - сказал глава государства.

Также президент пообещал своему коллеге подробно рассказать о ситуации, сложившейся вокруг Запорожской атомной электростанции. Ранее Путин распорядился принять в федеральную собственность объекты этой станции, расположенные на включенной в состав России территории.

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