Путин заявил, что действия РФ направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках
Действия Российской Федерации направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
«Мы работаем активно в рамках ОПЕК+. Я знаю вашу позицию, наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках», - сказал глава государства.
Также президент пообещал своему коллеге подробно рассказать о ситуации, сложившейся вокруг Запорожской атомной электростанции. Ранее Путин распорядился принять в федеральную собственность объекты этой станции, расположенные на включенной в состав России территории.