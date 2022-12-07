Лавров: экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада

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Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада не только в отношениях со странами постсоветского пространства, но и с другими регионами мира. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В средствах для достижения своих целей Запад не стесняется - когда ему это выгодно, когда нужно дестабилизировать те или иные рынки или, наоборот, положить руку на природные богатства какой-либо страны, без зазрения совести зоной жизненных интересов объявляются земли в десятках тысяч миль от американских берегов», - сказал глава МИД РФ, выступая на международном форуме «Примаковские чтения».

Министр отметил, что Североатлантический альянс «беззастенчиво и даже не краснея отказывался признавать, что они обещали и Горбачеву, и Ельцину не расширяться на восток». При этом доказательств вранья НАТО «предостаточно».

Ранее Лавров заявил, что Запад публично объявил, что Россия должна быть уничтожена. По словам министра, в некоторых странах и вовсе размышляют, как разделить нашу страну на несколько частей.