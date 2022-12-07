В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада

Алексей Курильченко
11:49 07.12.2022
Министр указал на огромное количество доказательств лжи НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада не только в отношениях со странами постсоветского пространства, но и с другими регионами мира. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В средствах для достижения своих целей Запад не стесняется - когда ему это выгодно, когда нужно дестабилизировать те или иные рынки или, наоборот, положить руку на природные богатства какой-либо страны, без зазрения совести зоной жизненных интересов объявляются земли в десятках тысяч миль от американских берегов», - сказал глава МИД РФ, выступая на международном форуме «Примаковские чтения».

Министр отметил, что Североатлантический альянс «беззастенчиво и даже не краснея отказывался признавать, что они обещали и Горбачеву, и Ельцину не расширяться на восток». При этом доказательств вранья НАТО «предостаточно».

Ранее Лавров заявил, что Запад публично объявил, что Россия должна быть уничтожена. По словам министра, в некоторых странах и вовсе размышляют, как разделить нашу страну на несколько частей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:56 В стране и мире
Путин и президент ОАЭ по телефону отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+
11:52 В стране и мире
Видео
Лавров назвал причину разбалансировки международной системы
11:20 Спорт
Глава ОКР: РФ рассматривает участие в Олимпиаде 2024 года и полноценное возвращение не ранее 2026 года
10:24 В стране и мире
В Кремле рассматривают различные варианты ответа на введение потолка цен на нефть
09:01 В стране и мире
Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортах РФ до 15 декабря
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.