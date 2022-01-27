ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии

В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста и с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза - жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны на официальном сайте ФСБ РФ в рубрике «Архивные материалы» раздела «История» были опубликованы рассекреченные цифровые копии архивных документов УФСБ России по Архангельской области о розыске и расследовании злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их сообщников в городе Дубоссары (Молдавская ССР) с 12 по 28 сентября 1941 года, где было расстреляно от шести до восьми тысяч мирных советских граждан, среди которых было много женщин и детей.
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