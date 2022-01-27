Вопросы истории ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии Роман Захаров Из документов, в частности, можно узнать, что в городе Дубоссары (Молдавская ССР) с 12 по 28 сентября 1941 года немецкими захватчиками было расстреляно несколько тысяч человек. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста и с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза - жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны на официальном сайте ФСБ РФ в рубрике «Архивные материалы» раздела «История» были опубликованы рассекреченные цифровые копии архивных документов УФСБ России по Архангельской области о розыске и расследовании злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их сообщников в городе Дубоссары (Молдавская ССР) с 12 по 28 сентября 1941 года, где было расстреляно от шести до восьми тысяч мирных советских граждан, среди которых было много женщин и детей. © ТРК ВС РФ «Звезда» Напомним, 27 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции советская 60-я армия 1-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Павла Алексеевича Курочкина освободила уцелевших узников нацистского лагеря смерти Освенцим (известен также как Аушвиц). Этот день Организацией Объединенных Наций установлен в качестве Международного дня памяти жертв Холокоста, под которыми в широком смысле понимаются уничтоженные германскими нацистами во время Второй мировой войны под предлогом «расовой неполноценности» миллионы представителей различных народов и этнических групп (евреи, цыгане, русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы, словенцы, татары и др.). Так, по оценкам историков, за время войны в результате целенаправленного геноцида от рук фашистов погибли свыше пяти миллионов евреев и около 10 миллионов славян - речь идет о мирном населении оккупированных гитлеровской Германией и ее союзниками стран. «Для массового уничтожения евреев на оккупированной территории СССР были созданы специальные айнзатгруппы (Einsatztruppen) СС, в составе которых совершали злодеяния против мирного населения украинские и прибалтийские националисты», - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ФСБ. После победы в Великой Отечественной войне советские органы государственной безопасности продолжили розыск военных преступников, виновных в злодеяниях против граждан, проживавших на временно оккупированной территории СССР. Так, в 1953 году в результате оперативно-разыскных мероприятий Управлением МВД СССР по Архангельской области были арестованы непосредственные участники расправы с мирным населением города Дубоссары Молдавской ССР, занятого немецко-румынскими войсками 27 июля 1941 года: Христиан Шнайдт, Вильгельм Штоц, Рудольф Наймиллер и Рудольф Шнейдер. «Все арестованные по делу принимали личное участие в расстрелах мирных советских граждан на временно оккупированной территории Советского Союза в 1941 году», - информирует спецслужба. © ТРК ВС РФ «Звезда» Из рассекреченных документов можно, например, узнать, что один из обвиняемых, эсэсовец Рудольф Наймиллер, во время допроса признался, что первое массовое уничтожение мирных жителей, в котором он принимал непосредственное участие, в селе Будаешти в сентябре 1941 года стоит у него перед глазами. «Я пошел вдвоем с каким-то полицейским из с. Трехграды, но с кем именно, не помню, и заходил всего в один двор, выгнал всего одну семью, состоящую из мужа, жены и дочки 13-15 лет, причем мужчина был инвалидом, не имел одной руки. Я никогда не забуду эту жуткую картину, то есть когда мы предложили этой семье выходить из дома, они все заплакали, заплакал и безрукий мужчина, он со слезами подошел к своей собаке, привязанной на цепи во дворе, и стал с ней прощаться, после чего мы повели эту семью к месту сбора. Когда были собраны все евреи села Будаешти, то мы с оружием в руках погнали их под конвоем к месту расстрела, я при этом с оружием в руках шел сзади в качестве конвоя», - рассказал он следователям. Также в ходе кропотливой работы органам государственной безопасности удалось разыскать свидетелей зверств, в которых принимали участие полицейские Шнайдт, Штоц, Наймиллер и Шнейдер. Как рассказала 21 декабря 1953 года свидетель Парасковья Яковлевна Полуектова, проживавшая во время оккупации в селе Флеры Одесской области, в пяти километрах от села Красные Окны, в октябре 1941 года, узнав, что в Дубоссарах расстреливают евреев, она с младшей сестрой и братом стали скрываться, но были задержаны полицейским из их села и доставлены в Дубоссары. «Прибыв в Дубоссары около трех часов дня, полицейский всех нас троих отвез на окраину города, недалеко от военных казарм, и сдал какому-то немцу. На поле недалеко от казарм было согнано около 600 человек советских граждан еврейской национальности. Все они были с разных мест Молдавской ССР. Затем немцы заставили нас копать яму. Яма была очень большая, размеров ее я сказать не могу. Когда яма была выкопана, то немцы приказали всем раздеться до нательного белья... После этого начался расстрел. На моих глазах было расстреляно примерно 400 человек. Расстреливали советских граждан следующим образом. Партиями подводили к краю ямы, ставили на колени лицом к яме, а немцы в затылок затем стреляли. Маленьких детей немецкие солдаты прокалывали штыками и так бросали в яму. Некоторые женщины брали своих детей на руки, прижимали к груди и вместе с ними становились на колени», - следует из рассекреченных материалов допроса свидетеля Полуектовой. Женщина также сообщила следователям, что от смерти ее спас случай. Когда она с младшей сестрой и братом стояли на коленях на краю ямы, к ней подошел немецкий офицер и спросил на русском языке, какой она национальности. Полуектова ответила, что отец у нее украинец, а мать еврейка. Затем немецкий офицер спросил ее фамилию, она ответила, что Шпетаковская, хотя ее настоящая фамилия была Керман. После этого офицер приказал одеться. Так чудом Парасковья Полуектова осталась жива. © ТРК ВС РФ «Звезда» В конце февраля 1954 года Военный трибунал Беломорского военного округа, рассмотрев в закрытом судебном заседании в городе Архангельске уголовное дело по обвинению Христиана Шнайдта, Вильгельма Штоца, Рудольфа Наймиллера и Рудольфа Шнейдера, признал всех четверых виновными, и осудил к лишению свободы на двадцать пять лет каждого, с последующим поражением в правах на пять лет, с конфискацией всего имущества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика