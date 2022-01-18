В тылу врага: ФСБ опубликовала рассекреченные документы по советским диверсантам ВОВ

Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные документы по советским диверсантам времен Великой Отечественной войны. Публикация приурочена к 80-летию 4-го (разведывательно-диверсионного) Управления НКВД СССР. В его главе стоял старший майор госбезопасности Павел Судоплатов. Управление было создано 18 января 1942 года.

Под его руководством во время войны осуществлялась оперативно-боевая деятельность разведывательно-диверсионных отрядов и групп, сформированных НКВД.

Об этом повествует один из рассекреченных документов - Спецсообщение № 4/8/7287 4‑го Управления НКГБ СССР заместителю наркома НКГБ СССР об отчете опергруппы НКГБ в Словакии майора госбезопасности В.А. Карасева. 29 сентября 1944 г.

Там говорится о деятельности группы чекистов в оккупированной немцами Словакии - диверсанты взрывают мосты, создают партизанские отряды, захватывают железнодорожную станцию, портят противнику телефонную связь и ведут бои, уничтожая солдат врага.

Есть и другой документ, Разведывательная сводка № 70 4‑го отдела Управления НКВД СССР по Курской области. 27 марта 1942 г. Тогда чекисты занимались сбором сведения об оккупированных территориях - как немцы поставили хозяйство, какие собирают налоги с населения, кого расстреливают, кого пытаются умаслить и с какими результатами.

Ранее ФСБ рассекретила секретные документы о создании партизанских отрядов под Тулой в годы войны.