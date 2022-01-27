Учения со стрельбой, служебные собаки и миноискатели: как проходят тренировки военных инженеров в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии прошла тренировка военных инженеров, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Подразделения 58-й армии выполнили инженерное обеспечение путей движения войск на полигон Серноводский и отбили атаку условных диверсантов.
Военнослужащие проверили целостность дорог, грунтовые дороги осматривались с помощью миноискателей и собак.
«Выйдя в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач, от организации всестороннего обеспечения до контрольных и зачетных упражнений по боевой подготовке», - говорится в сообщении.
Запланированы тактические учения и боевые стрельбы на полигонах, добавили в пресс-службе. Руководит мероприятиями командующий войсками округа генерал Александр Дворников.
Ранее штурмовые подразделения Кингисеппской инженерной бригады провели тренировки на полигоне в Ростовской области. В ходе тренировки военнослужащие прорвали оборону условного противника.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов