Армия Учения со стрельбой, служебные собаки и миноискатели: как проходят тренировки военных инженеров в Кабардино-Балкарии Данные тренировки проводятся регулярно, как на учебных полигонах, так и при совершении маршей на полигоны. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Кабардино-Балкарии прошла тренировка военных инженеров, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Подразделения 58-й армии выполнили инженерное обеспечение путей движения войск на полигон Серноводский и отбили атаку условных диверсантов. Военнослужащие проверили целостность дорог, грунтовые дороги осматривались с помощью миноискателей и собак. «Выйдя в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач, от организации всестороннего обеспечения до контрольных и зачетных упражнений по боевой подготовке», - говорится в сообщении. Запланированы тактические учения и боевые стрельбы на полигонах, добавили в пресс-службе. Руководит мероприятиями командующий войсками округа генерал Александр Дворников. Ранее штурмовые подразделения Кингисеппской инженерной бригады провели тренировки на полигоне в Ростовской области. В ходе тренировки военнослужащие прорвали оборону условного противника. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика