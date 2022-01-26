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Среди прибывших на Игры в Пекин выявили девять больных коронавирусом

Ян Брацкий
08:01 26.01.2022
Всех заболевших выявили в аэропорту методом ПЦР-тестирования.
Среди прибывших на Игры в Пекин выявили девять больных коронавирусом
© Фото: Анна Раткогло, РИА Новости
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Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки среди прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекин. Об этом сообщается на сайте организационного комитета Игр.

Всего в столицу КНР 25 января прибыли 334 человека, из которых 54 - спортсмены и представители команд. Всех заболевших выявили в аэропорту методом ПЦР-тестирования. Кроме того, среди инфицированных четверо находились в «пузыре» - специальном изоляторе для прибывающих, пишет РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет и летние и зимние Игры. Все участники соревнований будут жить в специальных изолированных помещениях. Им запрещено выходить в город, общаться с местным населением и рекомендовано максимально сократить контакты между собой.

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