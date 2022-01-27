Установка минных заграждений и удар по воздушным целям: кадры учений на Балтфлоте

Экипажи боевых кораблей Балтийского флота приступили к артиллерийским стрельбам в рамках масштабных учений Военно-морского флота. Малые ракетные корабли «Мытищи», «Одинцово» и «Зеленый дол» уничтожили воздушные мишени, а малые противолодочные корабли нанесли удары по судну условного противника.

Также моряки установили оборонительные минные заграждения в заданных районах, которые позже обезвредили тральщики Балтфлота. Всего в акватории сейчас задействовано 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

Серия военно-морских учений под руководством главнокомандующего флотом Николая Евменова пройдет в акватории морей, прилегающих к российской территории, а также в важных районах Мирового океана. Всего в них задействуют свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячи единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовил: Роман Захаров