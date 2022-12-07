Мурашко указал, что удовлетворенность россиян медпомощью высока, но несовершенна

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Уровень удовлетворенности россиян оказанием медицинской помощи в стране стал одним из самых высоких за предыдущие годы, однако данный показатель еще далек от идеала. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Выступая на научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество - 2022», Мурашко добавил, что в России разработана методика оценки удовлетворенности населения оказанием медпомощи и сейчас ее результаты уже оцифрованы.

«Что важно, сегодня мы имеем один из самых высоких показателей удовлетворенности населения за предыдущие периоды. Сегодня этот показатель растет, мы ни в коем случае не говорим о том, что мы удовлетворены, нет, этим показателем, пока они далеки от совершенства, и нам нужно этому уделять больше внимания», - отметил министр.

Ранее Михаил Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.