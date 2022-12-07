В стране и мире В Кремле рассматривают различные варианты ответа на введение потолка цен на нефть Алексей Курильченко Как только решение будет принято, его озвучат, сообщил Дмитрий Песков. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда Читайте нас на: Российские власти рассматривают различные варианты ответа на введение западными странами потолка цен на нефть из РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», - цитирует представителя Кремля РИА Новости. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что РФ рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье. Согласно статье, понимания относительно точного уровня цен пока не имеется. Экспертное мнение и аналитика