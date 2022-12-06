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Bloomberg: ответом РФ на потолок цен на нефть может стать минимальная цена продаж

Игнат Далакян
21:07 06.12.2022
Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны, либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы, пишет агентство.
Bloomberg: ответом РФ на потолок цен на нефть может стать минимальная цена продаж
© Фото: Ralph Lauer ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Российская Федерация рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны, либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», - пишет агентство.

Как говорится в статье, оба варианта в случае их принятия будут регулярно пересматриваться. Как сообщил один из собеседников агентства, Российская Федерация стремится предложить покупателям своей нефти прозрачный ценовой механизм, который будет основан на рыночном подходе. Таким образом, как пишет агентство, Москва стремится избежать влияния ограничений на страны, которые покупают нефть из России.

Согласно статье, понимания относительно точного уровня цен пока не имеется. Источники агентства также сообщили о подготовке указа президента, согласно которому компаниям России и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил телеканалу «Звезда» принцип действия введенного потолка цен на нефть из Российской Федерации, а также почему западными странами было принято такое решение. Эксперт объяснил, что если РФ примет условия «западной коалиции» и согласится поставлять нефть по сниженной цене, это может привести к «ценовой войне».

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