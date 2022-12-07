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В МИД напомнили Собчак о гражданстве Израиля

Дарина Криц
01:10 07.12.2022
В МИД РФ выразили надежду, что у Ксении Собчак «получится чуть лучше» защищать права граждан Израиля.
В МИД напомнили Собчак о гражданстве Израиля
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Министерстве иностранных дел России ответили на выпад со стороны журналистки Ксении Собчак. Та позволила себе использовать ненормативную лексику в адрес внешнеполитического ведомства страны. В МИД РФ призвали не применять нецензурную речь и напомнили Собчак о недавно полученном ею гражданстве Государства Израиль.

«Ксения, не материтесь, Вы не с Синдеевой* (генеральным директором телеканала "Дождь"**. - Прим. ред.) разговариваете. Про Вашу "заботу о россиянах" нам всем хорошо известно. Жаль, что сейчас ее поубавилось в связи с присягой на верность новой Родине. Надеемся, защищать права граждан Израиля у Вас получится чуть лучше», - написали в Telegram-канале министерства.

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на размещенное МИДом видео, на котором Наталья Синдеева плачет о своем поступке в отношении уволенного сотрудника Алексея Коростелева. В эфире телеканала «Дождь»** от 1 декабря он оговорился про помощь российским мобилизованным.

На этом фоне власти Латвии 6 декабря отозвали у телеканала лицензию на вещание. В качестве причины названа угроза общественной безопасности и общественному порядку.

Напомним, что в начале марта Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»** в связи с размещением публикаций, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины. Сайт телеканала был заблокирован, но уже в июне лицензия на вещание была получена в Латвии и в июле началась его работа из этой страны.

* Наталья Синдеева - внесена Минюстом РФ в список физических лиц-иноагентов.

** «Дождь» - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иноагентов.

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