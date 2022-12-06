Сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию на ЧМ-22

Футболисты сборной Марокко обыграли испанцев со счетом 3:0 в серии пенальти.

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Сборная Марокко в серии пенальти обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Матч состоялся на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

Основное и дополнительное время матча между марокканцами и испанцами завершилось вничью со счетом 0:0, предает РИА Новости. В серии пенальти футболисты сборной Марокко обыграли испанцев со счетом 3:0.

Сборная Марокко 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой, которая выиграет в противостоянии между сборными Португалии и Швейцарии.

Ранее Бразилия вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, обыграв Южную Корею со счетом 4:1. Сборная Бразилии встретится в 1/4 финала с футболистами их Хорватии.