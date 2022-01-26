Заболеваемость детей коронавирусом в Москве за две недели выросла в 14 раз

Врачи отмечают беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей в Москве. Всего за две последние недели число заболевших школьников выросло в 14 раз.

«В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз - с 2 тыс. в неделю до 28, а госпитализации - в 10 раз - их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», - говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения столицы.

Как отметили в столичном Депзраве, учитывая особенности омикрон-штамма, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Сегодня поликлиники обеспечивают лечение от COVID-19 в 90% случаев.

Самым надежным способом предотвратить заболевания остается вакцинация. Ранее директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что следует привить 10 миллионов подростков в течение полугода с целью обезопасить их от тяжелого течения болезни.

В ноябре Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М», которая предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Препарат разработали на той же платформе, что и «Спутник V», он состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцину уже начали поставлять в регионы.