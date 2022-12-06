Ученик ранил ножом сверстника в школе Нижневартовска

Пострадавший ученик был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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В Нижневартовске ученик средней школы № 21 ученик нанес ножевое ранение другому учащемуся в ходе конфликта. Раненый ученик был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Об этом проинформировали в администрации города. Кроме того, известно, что учебный процесс в школе не приостанавливался. На месте инцидента находится председатель комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в немецкой земле Баден-Вюртемберг неизвестный напал с ножом на двух учениц начальной школы и скрылся в общежитии для беженцев. Девочки получили тяжелые ранения.