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В Германии неизвестный напал с ножом на двух школьниц

Елизавета Потейчук
14:25 05.12.2022
В результате инцидента девочки получили серьезные ранения.
В Германии неизвестный напал с ножом на двух школьниц
© Фото: Ren Pengfei, XinHua, Globallookpress
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В немецкой земле Баден-Вюртемберг неизвестный напал с ножом на двух учениц начальной школы и скрылся в общежитии для беженцев. Отмечается, что инцидент произошел в коммуне Иллеркирхберг, девочки получили тяжелые ранения.

«Неизвестный мужчина напал на двух учеников начальной школы по дороге в школу и тяжело ранил их. Затем он скрылся в жилом доме. Очевидцы немедленно позвонили в полицию и службу спасения. Служба спасения оказала помощь девочкам и доставила их в больницу», - пишет газета Bild.

Вместе с тем сведений о том, проживает ли мужчина в общежитии, нет. Сейчас полицейские окружили здание, взяв его штурмом. Все жильцы, по данным издания, задержаны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в городе Рыбинск Ярославской области мужчина с ножом напал на школу №43. Злоумышленник убил сотрудницу учебного учреждения.

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