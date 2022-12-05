В Германии неизвестный напал с ножом на двух школьниц

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В немецкой земле Баден-Вюртемберг неизвестный напал с ножом на двух учениц начальной школы и скрылся в общежитии для беженцев. Отмечается, что инцидент произошел в коммуне Иллеркирхберг, девочки получили тяжелые ранения.

«Неизвестный мужчина напал на двух учеников начальной школы по дороге в школу и тяжело ранил их. Затем он скрылся в жилом доме. Очевидцы немедленно позвонили в полицию и службу спасения. Служба спасения оказала помощь девочкам и доставила их в больницу», - пишет газета Bild.

Вместе с тем сведений о том, проживает ли мужчина в общежитии, нет. Сейчас полицейские окружили здание, взяв его штурмом. Все жильцы, по данным издания, задержаны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в городе Рыбинск Ярославской области мужчина с ножом напал на школу №43. Злоумышленник убил сотрудницу учебного учреждения.