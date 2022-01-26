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Телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом

Ян Брацкий
08:15 26.01.2022
Это произошло накануне, во время трансляции сюжета об учениях российских военнослужащих.
Телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, RussianLook, globallookpress
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Телеканал CNN в прямом эфире назвал Харьков российским городом. Это произошло накануне, во время трансляции сюжета о военных учениях России. На произошедшее обратили внимание пользователи Twitter.

На протяжении 20 секунд, во время трансляции сюжета, в правом верхнем углу экрана высвечивалась надпись «Харьков, Россия». По мнению телеканала, именно в этом городе российские военные якобы проводили маневры, пишут «Известия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не планирует вооруженной эскалации в отношении своего соседа. По утверждениям представителя Кремля, США так и не предоставили доказательств регулярно выдвигаемых обвинений.

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