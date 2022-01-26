Ученые рассказали, какие противовирусные препараты эффективны против «омикрона»

При лечении «омикрона» эффективны восемь противовирусных препаратов, которые ранее медики применяли для борьбы с другими штаммами COVID-19. К такому выводу пришли специалисты Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете в результате проведенных исследований.

Так, ученые установили, что омикрон-штамм остается чувствительным к восьми наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения COVID-19. Это: EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин, пишет Cell Research, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении итоги работы.

Ранее исследователи Медицинского университета Киото сообщили, что высокая скорость распространения омикрон-штамма коронавируса обусловлена его живучестью на некоторых поверхностях. По их сведениям, новый вариант инфекции способен жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем его «предшественники».