Раскрыт секрет молниеносного распространения омикрон-штамма COVID-19

Высокая скорость распространения омикрон-штамма коронавируса обусловлена его живучестью на некоторых поверхностях. К такому выводу пришли исследователи Медицинского университета Киото. Результат их работы был обнародован на портале Biorxiv.

Как утверждают специалисты, новый вариант коронавируса способен жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем его «предшественники». Ученые также обнаружили, что «омикрон» способен сохранять заразность в течение более продолжительного времени.

По словам исследователей, на пластике среднее время существования исходного вируса составляло 56 часов. Ученые зафиксировали, что «дельта» держалась 114 часов, а «омикрон» оставался жизнеспособным на таких предметах около 193,5 часа.

Напомним, что в конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.