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В Китае сочли утопией попытки США вытеснить Россию с газового рынка ЕС

Ян Брацкий
07:13 26.01.2022
По мнению эксперта, заменить российский трубопроводный газ американским СПГ будет очень сложно из-за дороговизны его поставок и отсутствия соответствующей инфраструктуры.
В Китае сочли утопией попытки США вытеснить Россию с газового рынка ЕС
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Планы США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи сжиженного природного газа являются «утопией». Об этом в своей статье для «Хуаньцю шибао» пишет научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

Со слов автора статьи, официальный Вашингтон уже не в первый раз предпринимает попытки разделить энергетику России и Европы.

«На этот раз Соединенные Штаты надеются малыми мерами помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, выступив мостом между своими союзниками», - написал Ифань.

Несмотря на все эти попытки, полагает он, Белому дому будет сложно контролировать Москву с помощью газа. Транспортировка СПГ сопряжена с большими затратами на соответствующую инфраструктуру и обладает высокой стоимостью сама по себе.

«Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели - сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу - не что иное, как утопия», - добавил эксперт.

Ранее в США озвучили планы по разработке стратегии диверсификации газовых поставок в Европу, чтобы снизить «зависимость» ЕС от российского топлива.

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