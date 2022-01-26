В Китае сочли утопией попытки США вытеснить Россию с газового рынка ЕС

Планы США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи сжиженного природного газа являются «утопией». Об этом в своей статье для «Хуаньцю шибао» пишет научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

Со слов автора статьи, официальный Вашингтон уже не в первый раз предпринимает попытки разделить энергетику России и Европы.

«На этот раз Соединенные Штаты надеются малыми мерами помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, выступив мостом между своими союзниками», - написал Ифань.

Несмотря на все эти попытки, полагает он, Белому дому будет сложно контролировать Москву с помощью газа. Транспортировка СПГ сопряжена с большими затратами на соответствующую инфраструктуру и обладает высокой стоимостью сама по себе.

«Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели - сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу - не что иное, как утопия», - добавил эксперт.

Ранее в США озвучили планы по разработке стратегии диверсификации газовых поставок в Европу, чтобы снизить «зависимость» ЕС от российского топлива.