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На Камчатку поступила первая партия вакцины от COVID-19 для детей

Роман Захаров
07:00 26.01.2022
Для того, чтобы вакцинировать ребенка, необходимо согласие его родителей либо законных представителей.
На Камчатку поступила первая партия вакцины от COVID-19 для детей
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Первые 480 комплектов препарата для профилактики коронавируса «Спутник-М», предназначенного для детей от 12 до 17 лет, поступили на Камчатку. Об этом информирует региональное Министерство здравоохранения.

«На Камчатку поступила вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник-М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в ГУП "Камчатфармация" поступило 480 комплектов этой вакцины. Это первая партия», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В министерстве при этом подчеркнули, что вакцинация несовершеннолетних проходит добровольно и только в медучреждениях Камчатки. Для проведения данной медицинской процедуры ребенку необходимо согласие его родителей либо законных представителей.

Ранее «Звезда» рассказывала, от каких опасностей способна защитить наших детей новая вакцина против COVID-19 «Спутник М».

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