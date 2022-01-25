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Щит для детей: от каких опасностей защищает новая вакцина против COVID-19 «Спутник М»

Станислав Иващенко
19:50 25.01.2022
Компоненты нового препарата поступили в двенадцать регионов, но вакцинация стартовала пока не во всех.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Омикрон» более заразен для детей, чем другие штаммы коронавируса. После появления новой мутации доля несовершеннолетних пациентов с ковидом выросла с 10 до 15 процентов. И это еще далеко не предел. В российские регионы уже начала поступать вакцина для подростков «Спутник М». В Подмосковье медики делают первые прививки школьникам. Исключительно с согласия родителей.

Своего «Спутника» старшеклассница Алина ждала два года. Она единственная в семье, кто до сегодняшнего дня оставалась без вакцины. С выпуском первой прививки для подростков преграды исчезли. Еще утром от укола девушку отделяла всего одна подпись мамы на добровольном информированном согласии. Для родителей детей, которые желают привиться до достижения 15 лет, эта процедура обязательная. С начала пандемии мать Алины особенно беспокоится о здоровье дочери.

«Они ведут очень активную социальную жизнь, только нам кажется, что они в соцсетях сидят. Они в школе, в транспорте, у них очень высокие социальные контакты, и поэтому их надо защищать», - говорит Полина Козлова.

В разгар пандемии коронавируса большинство членов семьи Буравлевых и их родственники переболели. Когда ковид добрался до детей, вопрос о необходимости вакцинации Алины даже не обсуждался.

«Любой вирус почти единственный способ остановить - это вакцина. Когда я узнала, что разрабатывается вакцина для несовершеннолетних, мама хотела отправить меня как подопытного кролика на эти тесты, и я была не против, но не попали. Но зато я - первый несовершеннолетний ребенок с вакциной внутри. Это приятно», - рассказывает она.

Всего полмиллилитра первого компонента в плечо. Второй - он есть, как и у вакцины для взрослых - колют через двадцать один день. Прививка предназначена для подростков от 12 до 17 лет. В декабре ее включили в календарь профилактических. В этой подмосковной поликлинике ажиотажа пока нет - вакцинировались 15 подростков, а на учете стоят 16 тысяч. Но уже в ближайшее время ожидается наплыв желающих защититься от ковида.

Подростковый «Спутник» уже разлетелся по России. Компоненты поступили в двенадцать регионов. Но вакцинация стартовала пока не во всех. Прививки сделали уже подростки в Крыму - туда поступило почти пятьсот доз, а также в Московской, Краснодарской, Свердловской, Сахалинской, Челябинской областях.

На Урале сегодня встретили партию в две тысячи четыреста доз в специальных морозильных камерах на колесах, внутри которых температура минус 40. В тепле вакцина портится.

«Мы имеем два независимых вида электрогенерации. Склад ни разу не был обесточен. У нас три варианта энергоснабжения, двухкратный запас энергии», - объясняет директор по логистике областного аптечного склада Дмитрий Мальцев.

С аптечных хранилищ «Спутник М» развозят в пункты вакцинации, где она хранится в морозильниках. Температура хранения «Спутника М» должна быть не выше минус 18 градусов. Здесь она - минус 22. Внутри два компонента вакцины «Гам Ковид Вак М». Литер «М» обозначает, что вакцина ослаблена, а значит действующего вещества в ней в разы меньше, чем в прививке для взрослого населения.

Число аденовирусных частиц в прививке для несовершеннолетних сократили в пять раз, чтобы адаптировать ее действие на несформировавшийся организм.

«Там снижена нагрузка белковая из-за большого количества детей современного поколения аллергических реакций... Вакцина является более чистой и более безопасной», - поясняет исполняющий обязанности заведующего поликлиникой №3 Красногорской городской больницы №2 Вадим Буровцев.

Эпидемиологи заявляют, что молодежная прививка с большой вероятностью отразит заражение и новым штаммом - «омикрон».

«Дети болеют чаще. Никакая вакцина не обеспечивает 100 процентов защиты. Заразиться ребенок может, но вероятность того, что он заболеет тяжело или умрет,  будет ничтожно мала», - отмечает вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

В Екатеринбурге, куда поступило почти две с половиной тысячи детских вакцин, сделать прививку можно в поликлинике без записи. Осмотр терапевтом и вакцинация занимает до пяти минут. Ребенку необходимо иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт, разрешение родителей. Заместитель регионального министра образования привела к врачам свою дочь.

«Кто-то сильно в этом сомневается, но я надеюсь, что их получится переубедить, потому что это действительно важно, ставить прививки. И надеюсь когда-нибудь мы придем к тому, что большинство будет привито, и мы сможем спокойно ходить в школу, не задумываясь, что через неделю нас снова посадят на дистант», - говорит Валерия Ютяева.

Темпы вакцинации детей напрямую зависят от информационной работы с населением. Чтобы защитить детей, врачи выступают на видеоконференциях с родителями, приглашают привиться в постах соцсетей, а некоторых даже обзванивают лично.

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